Savaştan önce Erbil'e gelen Ukraynalı ülkesini eskisinden daha güzel inşa edeceklerini söyledi

Rusya'nın ülkesine saldırısından 5 gün önce Erbil'deki ailesini ziyarete gelen ve ülkesindeki savaşla ilgili gönüllü olarak haber çevirmenliği yapan İngilizce öğretmeni Yevhenii Stryzhak, savaştan sonra Ukrayna'yı eskisinden çok daha güzel şekilde yeniden inşa etmeyi umduklarını belirtti.

Savaştan önce başkent Kiev'de yaşayan 27 yaşındaki Ukraynalı Stryzhak, ülkesinde İngilizce öğretmeni ve çevirmen olarak çalışıyordu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından 5 gün önce Erbil'de çalışan ailesini ziyaret etmeye karar veren Stryzhak, yaklaşık 3 haftadır burada yaşıyor.

Büyükannesi hala Ukrayna'da yaşıyor

Erbil'e gelmeden önce savaş ihtimalini aklından geçirip geçirmediğini sorduğumuz Ukraynalı genç, haberlerde ülkesinin sınırlarında bir şeylerin olduğu yönünde uyarılarda bulunulduğunu ve kendisinin de bir süreliğine seyahat etmeye karar verdiğini anlattı.

Stryzhak, büyükannesinin hala Ukrayna'nın orta kesimlerindeki memleketlerinde olduğunu ve kentin nispeten daha sakin olduğunu aktararak, "Birçok arkadaşım Kiev'i terk etti. Diğer ülkelere ve Ukrayna'nın batısındaki şehirlere gitti." dedi.

"Zelenskiy, halkın birlik olması için elinden geleni yapıyor"

Ülkesindeki arkadaşlarıyla her gün yazıştıklarını ve temasta olduklarını belirten Stryzhak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin süreci yönetme şekline ilişkin şunları söyledi:

"O (Zelenskiy) halkın birlik olması ve herkesi sakinleştirmek için elinden geleni yapıyor. Kameraların karşısına çıktığında, bizlere her şeyin zorlu olduğunu ancak savaşmaya devam etmemiz ve direnişimizi sürdürmemiz gerektiğini söylüyor."

"Şu anda kendi başımıza savaştığımızı hissediyoruz"

Stryzhak, ülkesinin hava saldırılarından dolayı büyük sıkıntı yaşadığına işaret ederek, gelişmiş roketsavar ve hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğuna dikkati çekti.

"Ama şu anda kendi başımıza savaştığımızı hissediyoruz çünkü diğer ülkeler sadece bizi destekliyor, bize sadece düşünce ve dualarını veriyor." diyen Ukraynalı genç, ülkesine bazı silah sevkiyatlarının da yapıldığını ve gönüllü olarak savaşmaya gelenlerin de olduğunu dile getirdi.

"O (Putin) kaybedecek çünkü gerçek bizim tarafımızda"

Savaşa dair beklentilerini sorduğumuz Stryzhak, "O (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) kaybedecek çünkü gerçek bizim tarafımızda. Biz ülkemizi, toprağımızı savunuyoruz." diye konuştu.

Ukrayna ordusuna para bağışında bulunduğunu ve gönüllü olarak her gün ülkesindeki savaşa dair haberleri çevirdiğini anlatan Stryzhak???????, "Bu savaşın Filistin, Suriye, Irak ve diğer ülkelerdeki gibi unutulup gitmesine izin vermeyin. Bunu (savaşı) bitirmemiz, herkesi bilgilendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin yeniden inşasına gönüllü olarak katılacak

Stryzhak, savaşın Ukrayna'da kalan ya da ülkeyi terk edenler dahil herkesi etkilediğini, büyük bir travma ve yara oluşturduğunu anlattı.

Ukraynalı genç, savaştan sonra ülkesinin restorasyonu için gönüllü olarak çalışmak üzere geri dönme planı olduğunu belirterek, "Umarım (savaş) yakında sona erer ve Ukrayna'yı eskisinden çok daha güzel bir şekilde yeniden inşa ederiz." dedi.