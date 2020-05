Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü -Bursa'da çocuklar hayal ediyor, büyükler gerçekleştiriyor Bursa'da ailesi ile yaşayan 11 yaşındaki Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü düzenlendi.

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü

-Bursa'da çocuklar hayal ediyor, büyükler gerçekleştiriyor

BURSA - Bursa'da ailesi ile yaşayan 11 yaşındaki Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü düzenlendi.

Beş yıl önce Irak'ın Kerkük şehrine bağlı Telafer kazasında IŞİD terörüne maruz kalarak evleri, işyerleri yağmalanan ve topraklarına el konulan yüzlerce Türkmen aile doğdukları şehirleri terk ederek, çileli yolculuklarının ardından Türkiye'ye ulaştı. 2015 yılından itibaren çeşitli illere yerleşen Türkmenlerden 200'den fazla aile, yaklaşık 2 bin kişi ile Bursa'da hayatlarını sürdürüyor. Telafer Türkmenleri, dayanışmalarını güçlendirmek için Bursa Irak Türkmenleri Derneğini de kurdular.

Ailelere iftar kolileri de ulaştıran ve isimlerini açıklamayan, Bursa eski Sağlık Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Hüseyin H. Serdar öncülüğünde çalışmalarını sürdüren hayırseverler bayramda çocukları da sevindirmeyi düşünerek farklı bir faaliyete imza attı. 54 fakir ailede 103 yetim ve yoksul çocuğa formlar dağıtarak 'Bayram sabahı kahvaltıda ne yemeyi hayal edersiniz' sorusunun yazıldığı formlar dağıtıldı. Formlarda 11 yaşında Süleyman isimli Türkmen çocuğun yazdıktan sonra silinen notunda "yarın benim doğum günüm. Lütfen bana yaşgünü pastası gönderir misiniz' yazıldığını gören yardım severler sürpriz bir doğum günü yaparak Süleyman ve ailesini sevindirdi.

54 ihtiyaç sahibi aile belirlendi

Öğr. Üyesi Dr. Hüseyin H. Serdar, "Arkadaşlarımız arasında 'Bu defa çocukları sevindirelim, bayram sofralarını neşelendirelim' diye bir fikir gelişti. Karar verildi. Dernek Başkanı İsam Abdülkadir ile görüşüldü ve içlerinden 54 fakir aile belirlendi. 'Çocuklar hayal ederler, büyükler gerçekleştirirler' adını verdiğimiz proje kapsamında 103 yetim ve yoksul çocuğa formlar dağıtarak 'Bayram sabahı kahvaltıda ne yemeyi hayal edersiniz' diye sorduk. Çocuklar da hayallerini yazdılar. Burnumuz sızlayarak arzularını okuduk. Kimi arkadaşlarımız gözyaşlarını tutamadılar. Çocuklar kaymaktan bala, muzdan cevize, pastırmadan süte, zeytinden sucuğa, sosisten kaşar peynirine, fındık ezmesinden tahine, börekten tiramisuya kadar yüz çeşit gıda maddesi işaretlediler. Bütçemizi oluşturduk hepsini tedarik edip, Türkmen kardeşlerimizle dernekte her çocuğa ayrı ayrı paketler yaptık. Kitaplar da gıdadır düşüncesiyle paketlere Ömer Seyfettin ve Dünya Klasikleri kitapları yerleştirdik. Bu arada koşuşturmamızı gören bir dostum bayram kolonyasız ve çikolatasız olmaz diyerek her çocuğa çikolata, her aileye kolonya hediye etti. Arı yetiştiricisi bir dostum da bal gönderdi. Hayırseverlerin selamlarını ilettik ve arife akşamı hepsini adreslere ulaştırdık. Allah, hayırsever dostlarımızın sayısını arttırsın, onlardan razı olsun" dedi.

"Yazdığı notu silmiş"

"Çocukların hayallerini yazdıkları formlar okunurken bir arkadaşımız yazıldıktan sonra silinen bir not fark etti" diyen Serdar, "Silinen yazıyı dikkatle okununca; 'Yarın benim doğum günüm. Lütfen bana yaş günü pastası gönderir misiniz?' diye yazıldığı anlaşıldı. Süleyman 11 yaşındaydı, ne kadar da zarif yazmıştı. 'Keşke silmeseymiş' dedik arkadaşlarla. Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması vardı ama böylesi bir durumda hem ceza yazılmaz hem de bu inceliği gören polis arkadaş da nasıl olsa bize eşlik eder diye düşündük. Yaş pastasını alıp çocuğun babasını aradık. Süleyman olandan bitenden habersizdi. Odaya geçtik, pastayı hazırladık, mumları yaktık. Müziği açtık. Süleyman'ı odaya çağırdık. Şaşkınlık ve mutluluk içerisinde sevincini teşekkür ederek dile getirdi. Süleyman, küçük kardeşi Muhammed ve ablası Sidra ile mumları üfleyerek söndürdüler. Baba Beser ve dede Yunus'un da mutluluğu yüzlerinden okunuyordu" ifadelerini kullandı.

"İyiliklerin yaygınlaşmasını diliyoruz"

Hayırsever arkadaşları adına yaş pasta alarak Süleyman Muhammed Yunus'a doğum günü kutlamasını gerçekleştiren Dr. Hüseyin H. Serdar, "Çocukların yüreklerine dokunmak, yüzlerini güldürmek büyük bir mutluluk. Bayram sevinci içerisinde gerçekleşen bu kutlama çocuğunuzun hatıralarında yer edinecektir. Bu tür iyiliklerin yaygınlaşmasını diliyoruz. Yardımsever isimsiz dostlarıma ve dernek başkanı İsam Abdülkadir bey ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan kumanyası ile 'Çocuklar Hayal Eder, Büyükler Gerçekleştirir' projesini değerlendiren Öğr. Üyesi Dr. Hüseyin H. Serdar, "Ülkemizde yardımların dağıtımıyla ilgili bir güven sorunu var. Hayırseverler bağışların yerine ulaşmadığı, siyasete alet edildiği şeklinde düşüncesiyle yardım ve bağışları kurumlar aracılığı ile değil, bizim yaptığımız gibi doğrudan ihtiyaç sahiplerine veriyorlar" diye konuştu.

Irak Türkmenleri Dernek Başkanı İsam Abdülkadir de, "Yapılan yardımlar zaruret içerisindeki kardeşlerimize güç kuvvet veriyor. Korona virüs sebebiyle çalışamayan çok sayıda insanımız zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Doktor Hüseyin H. Serdar bey 5 yıl öncesinden, geldiğimiz ilk günden beri daima yanımızda olmuştur. Hastalarımızla uğraşmış, tedavi etmiş ilaç bulmuştur. Yine yardımlarıyla daima yanımızda olan başka dostlarımızda var. Allah hepsinden razı olsun. 'Çocuklar hayal eder, büyükler gerçekleştirir' projesi farklı bir çalışma oldu. Türkmen aileler ve çocuklarımız çok sevindiler, öyle mutlu oldular ki tarif edemem. Bursalılar çok özel insanlar. Çok yardımseverler. Hele Süleyman uşağımız için yapılan yaş günü kutlaması aileyi de bizleri de bahtiyar etti. Bu günleri hiç unutmayacağım, hayırla, şükranla yad edeceğiz Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA