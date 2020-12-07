Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış
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Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış

07.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:05
Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış

Ermeni vekil Naira Zohrabyan, Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sağ kurtulan ve savaştan kaçan bazı Ermeni askerler Hadrut'da ormanlık alana saklandıklarını ve kurtarılmayı beklediklerini söyledi.

Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan ordusu, Rusya'nın öncülüğünde imzalanan ateşkes anlaşması sonrası kritik bölgelerden bir bir çekildi. Yaklaşık 44 gün boyunca süren Dağlık Karabağ Savaşı'nda bazı askerlerin cepheden kaçtığı haberleri uluslararası basında sık sık yer alıyordu.

Müreffeh Ermenistan partili milletvekili Naira Zograbyan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son açıklama, hem bu haberleri doğruladı hem de Ermeni askerlerinin içler acısı halini gözler önüne serdi.

ORMANLIK ALANA SAKLANMIŞLAR

Zohrabyan, yaptığı açıklamada, "Savaştan sağ kurtulan ve savaştan kaçan bazı Ermeni askerler Hadrut'da ormanlık alanda saklandıklarını haber verdiler. Şimdi kurtarılmayı bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

ERMENİ BASININDA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, kayıp Ermeni askerlerden biri olan David Adumyan'ın ailesine haber vererek saklandığı köyü bildirmesi Ermeni basınında gündem oldu.

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