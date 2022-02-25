Savaşın tam ortasından ağlayarak dünyaya seslendi: Belki bu son yayınım olur

Dün sabah Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesi ile Avrupa'nın göbeğinde savaş çıkmış oldu. Ukrayna'nın birçok şehrinde bombalar patladı, siviller füzeli saldırılarla öldürüldü. Başkent Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ülke genelinde ise sıkıyönetim ve seferberlik kararı alındı.

"KORKARAK YAŞAMAKTANSA ŞEREFLİCE ÖLMEK DAHA GÜZELDİR"

Sıcak çatışmanın içerisinden haberleri ve bölgedeki son durumu aktaran Gazeteci Gülsüm Khalilova ise çektiği video ile tüm dünyaya seslendi. Kiev sokaklarında yürürken konuşan Khalilova, "Savaşın içinden herkese merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur. Çünkü başkent Kiev sürekli vuruluyor. 21. yüzyılda 1942 yılının karanlığını yaşıyoruz. Biz buradayız, çalışmaya devam ediyoruz. Korkarak yaşamaktansa, şereflice ölmek daha güzeldir." dedi.

"KAFASINI KUMA GÖMEN DÜNYA KINAMAKLA MEŞGUL"

Dünyaya sitem eden genç gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Askerler ve halk işgalcilere karşı direniyor. 21. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde bir ülke göz göre göze işgal edildi, bombardıman altında. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul. Kınamaktan korkanlar da var. Ama bir gün gelecek, onların da başkenti işgal edilince anlayacaklar ama geç olacak. "