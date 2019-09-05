Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Savaşçı 4. sezon fragmanı yayınlandı mı?

05.09.2019 12:10

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı hayranları yeni sezonu heyecanla bekliyorlar. Savaşçı sezon finalinde Kılıç Timi, yaralı olan Galip ve Emre'yi kurtarmak için çatışmanın ortasına dalmışlardı. Yeni sezon ile birlikte Kılıç Timi ile birlikte Emre ve Galip'in akibeti de belli olacak. Peki, Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı 4. sezon fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı yeni sezon tarihine dair yapımcı Limon Film ve Fox TV tarafından bir açıklama gelmedi. İlk sezonu Nisan 2017'de başlayan dizinin 2. sezonu 10 Eylül 2017'de ekrana geldi. 3. sezonu ise geçen sene 7 Ekim'da başlamıştı. Buna göre Savaşçı yeni sezonu Eylül sonu - Ekim başı başlayacak diyebiliriz.

SAVAŞÇI 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı 4. yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman, Fox TV tarafından yayınlandığı vakit sizlerle paylaşacağız.

KOPUZ ALBAY'A ÖDÜL!

Savaşçı dizisinde Kopuz Albayı canlandıran Murat Serezli, Mood Yaz Ödülleri gecesinde Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid'in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi'yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda'nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik'i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı'yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.

Kılıç Timi, bombaların ortalığı toz duman ettiği çatışmadan sağ çıkmak için tüm gücüyle mücadele vermektedir. Sezon finalinde Galip ile Emre, bu çatışma sırasında yaralandılar. Geride kalmış ve ağır yaralanmış iki arkadaş birbirleri ile vedalaşırlar. Fakat Kılıç Timi "Biz geride kimseyi bırakmayız" diyerek Emre ile Galip'i sırtlanırlar. Kılıç Timi kurtulabilecek mi? Emre ile Galip yaşayacak mı?