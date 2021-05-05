Savaşçı dizisinde istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibi yeni planlarını uygulamaya başladı
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Savaşçı dizisinde istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibi yeni planlarını uygulamaya başladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

FOX TV ekranlarında 2017 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan Savaşçı dizisi, yeni sezona önemli isimleri kadrosuna dahil ederek girmişti. FOX TV'de haftanın 7 gününün de dolu olması nedeniyle yeni bölümlerini izleyiciye geç ulaştıran Savaşçı dizisiyle ilgili kötü haber geldi. İstenilen izlenme oranlarına ulaşamayan dizinin izlenmelerini artırmak için kadrosuna 6 yeni isim daha katılacak.

Savaşçı dizisinin yeni bölümlerinin istenilen heyecanı yakalayamadığı ve gelen sonuçların üzerine yapımcıların radikal kararlar aldığı ortaya çıktı. Sezon başında Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz ve Serenay Aktaş gibi hem genç hem de tecrübeli isimleri kadrosuna katan Savaşçı dizisinin, yayınlanan ilk bölümlerinin istenilen sonuçlara ulaşamadı.

DİZİ İÇİN YENİ OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYORLAR

Dizi kulislerinden sızan bilgilere göre yeni bölümlerin yeteri kadar ilgiyi çekememesinin ardından yapımcılar tarafından flaş bir karar alındığı ve diziye 6 yeni isim daha katılacağı öğrenildi. Diziye katılacak yeni isimlerle birlikte de istenilen reyting sonuçlarının alınamaması durumunda dizinin günü kaydırılacak ya da Savaşçı ekranlara veda edecek.

Savaşçı dizisinde istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibi yeni planlarını uygulamaya başladı

ESKİ İZLEYİCİYİ GERİ GETİRMEK İSTİYORLAR

Diğer yandan Ay Yapım'ın hedefinde, dizinin geç başlaması nedeniyle başka dizilere kayan eski seyirciyi yeniden kazanmak var. Yapım şirketi, yeni yol haritasını eski seyircilerin yeniden ekran başına gelip gelmemesi sonucunda belirleyecek.

Savaşçı dizisinde istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibi yeni planlarını uygulamaya başladı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
CENK SARSILMAZ : tam gününe koydunuz yani tabi izlenmez
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CENK SARSILMAZ : günü değiştirin gönül dağı gibi bir dizinin olduğu güne koyarsanız izlenmez tabi yasak elma bitecek pazartesiye koyun işte
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500
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