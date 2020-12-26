Savaşçı dizisi yeni oyuncusu Sevcan Yaşar kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Savaşçı dizisi tekrar ekranlara döndü! Yapımcılığını Limon Film, Osman Taşçı ve hikayesini Süleyman Çobanoğlu'nun üstlendiği Savaşçı dizisine her hafta birbirinden yetenekli yeni diziler dahil oluyor. Savaşçı dizisine Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Anıl Tetik'ten sonra bu hafta Sevcan Yaşar dahil oldu. Peki Sevcan Yaşar kimdir, kaç yaşındadır?

Son olarak Ekin Mert Daymaz ve Tamer Karadağlı'nın dahil olmasıyla oyuncu kadrosunu geliştiren Savaşçı dizisine bu hafta Anıl Tetik ve Sevcan Yaşar da dahil oldu. Yapımcılığını Limon Film, Osman Taşçı ve hikayesini Süleyman Çobanoğlu'nun üstlendiği Savaşçı dizisinde baş rolleri Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli paylaşıyor. Peki Savaşçı dizisi yeni oyuncusu Sevcan Yaşar kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar 1990 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.30 yaşındaki Sevcan Yaşar, Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim görmüştür.