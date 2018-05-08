Savaşçı'da Okunan 'Özmenem' Şiiri İzlenme Rekoru Kırıyor

Savaşçı'da Okunan 'Özmenem' Şiiri İzlenme Rekoru Kırıyor

İlgiyle izlenen asker dizisi 'Savaşçı'da okunan 'Özmenem' şiiri paylaşım sitelerinde izlenme rekorları kırıyor.

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Savaşçı'nın son yayınlanan bölümüne Haydar Bozkurt'un okuduğu şiir damga vurdu.

İZLENME REKORU KIRIYOR

Esir tutulan ülkücü arkadaşlarına ekmek götürürken şehit edilen ülkücü Süleyman Özmen için yazılan 'Özmenem' şiirini okuyan Haydar Bozkurt'un videosu, paylaşım sitelerinde izlenme rekoru kırıyor.

TÜYLER DİKEN DİKEN OLDU

Savaşçı dizisinde Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun bu şiirine yer verildiği anlar ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (6)

  • YALNIZ KURT:
    PERISCOPE HESABIMDA BİR CANLI YAYIN SIRASINDA YAZMIŞTIM BİR ŞİİR OLARAK.. DEVAMI ŞÖYLE... ANADOLUMDA NAZLI GELİNİN GÜMÜŞ SÜSÜ KAÇKARLARDA ÇAĞLAYAN GÜRÜLTÜSÜ BOZKURTLARIN OTAĞ TAMGASI YENİÇERİMİN KILICININ TUNCU MENEM ALTAYLARIN ESEN YELİ ATATÜRKÜN BAKTI YERİ DEDEM OĞUZ HANIN İŞARET ETTİĞİ DOĞAN GÜNEŞ MENEM GÖZÜMÜ KAN BÜRÜMEYE GÖRSÜN ÇAKALLARIN YATTIĞI YERİ DARMA DUMAN EDEN MENEM.... DİYE UZUN UZADIYA YAZMIŞTIM...
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.