Savaşçı'da Okunan 'Özmenem' Şiiri İzlenme Rekoru Kırıyor
İlgiyle izlenen asker dizisi 'Savaşçı'da okunan 'Özmenem' şiiri paylaşım sitelerinde izlenme rekorları kırıyor.
FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Savaşçı'nın son yayınlanan bölümüne Haydar Bozkurt'un okuduğu şiir damga vurdu.
İZLENME REKORU KIRIYOR
Esir tutulan ülkücü arkadaşlarına ekmek götürürken şehit edilen ülkücü Süleyman Özmen için yazılan 'Özmenem' şiirini okuyan Haydar Bozkurt'un videosu, paylaşım sitelerinde izlenme rekoru kırıyor.
TÜYLER DİKEN DİKEN OLDU
Savaşçı dizisinde Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun bu şiirine yer verildiği anlar ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.
YORUMLAR (6)
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PERISCOPE HESABIMDA BİR CANLI YAYIN SIRASINDA YAZMIŞTIM BİR ŞİİR OLARAK.. DEVAMI ŞÖYLE... ANADOLUMDA NAZLI GELİNİN GÜMÜŞ SÜSÜ KAÇKARLARDA ÇAĞLAYAN GÜRÜLTÜSÜ BOZKURTLARIN OTAĞ TAMGASI YENİÇERİMİN KILICININ TUNCU MENEM ALTAYLARIN ESEN YELİ ATATÜRKÜN BAKTI YERİ DEDEM OĞUZ HANIN İŞARET ETTİĞİ DOĞAN GÜNEŞ MENEM GÖZÜMÜ KAN BÜRÜMEYE GÖRSÜN ÇAKALLARIN YATTIĞI YERİ DARMA DUMAN EDEN MENEM.... DİYE UZUN UZADIYA YAZMIŞTIM...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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maşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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Düşmanlar titredi hellal ustaCevap Yaz Yayından Kaldır
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helalCevap Yaz Yayından Kaldır
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helal ;)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır