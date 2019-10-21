Savaşçı 79. bölüm fragmanı yayımlandı! Kutalmış Paşa ölecek mi?

21.10.2019 10:03

78. son bölümü ile Pazar akşamı ekrana gelen Savaşçı dizisinde Kutalmış Paşa ve kızının hayatı tehlikededir. Ancak Kılıç Timi her şeyin üstesinden gelecektir. Savaşçı 78. bölümde neler oldu? Savaşçı 79. yeni bölüm fragmanı…

SAVAŞÇI 78. SON BÖLÜM İZLE…

79. BÖLÜM FRAGMANI

Tümgeneral Kutalmış'ı arayan terörist Markus, kolay lokma olmayacağını açık açık söyler. Üstelik kızına olanlar için de üzgün olduğunu söyleyerek telefonu kapatır. Kutalmış, kızının hayatından şüphe eder ve korktuğu da başında gelir.

Bunların yanı sıra Kutalmış'ı alelacele hastaneye kaldırırlar. Albay Kopuz ve beraberindekiler korku dolu bekleyiş içerindedir. Bozok ile Bozkurt ise teröristlere muhteşem bir operasyon düzenlerler. Kutalmış Paşa kurtulacak mı?

SAVAŞÇI 78. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Kağan Bozok komutasında bir araya gelen Kılıç Timi'nin ilk görevi, Markus'un elindeki, İlyas'ın da içinde olduğu Kartal Timi'ni kurtarmaktır. Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın planıyla adım adım hedefe yürürken, terörist ele başı Markus'un kafasına silah dayadığı Başçavuş Ali Çekiç için, zaman tükenmiştir. Astsubay İlyas, Ali Başçavuşu kurtarmak için çareler ararken, Kılıç Timi'nin hamlesi işe yarayacak mıdır?

Diğer taraftan karargahta herkesi şok eden bir gelişme yaşanır. Kopuz Albay'ın dikkatini çeken bir detay, Kutalmış Paşa'nın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösterir. Kopuz Albay hemen harekete geçerken, şimdi Ankara'da da zamana karşı bir yarış başlamıştır.

OYUNCU KADROSU

Savaşçı dizisinin kadrosunda: Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Gaye Turgut Evin, Doğan Bayraktar, Ali Tarık Fındık,Sertan Erkaçan, Serhat Nalbantoğlu, Nazan Diper, Alp Öyken, Serkan Kuru, Ogeday Girişken, Bahadır Buyruk, Gökçen Gökçebağ, Seçil Buket Akıncı, Zerrin Sümer, Eylül Toros, Evren Erler, Müjde Uzman, Esma Soysal, Elvin Ahmedov gibi isimler yer alıyor.