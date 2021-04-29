Savaşçı 103. bölüm fragmanı izle! FOX TV Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı 102. bölüm izle

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SAVAŞÇI 102. BÖLÜM FULL İZLE!

avaşçı dizisi FOX TV ekranlarında 102. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 102. bölümün ardından şimdi de Savaşçı 103. bölüm için araştırmalarına başladılar. Savaşçı 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Savaşçı 103. bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı 103. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SAVAŞÇI 103. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SAVAŞÇI 103. BÖLÜM ÖZETİ

Albay Oktay Göktürk onur savaşı veriyor!

Yeva'nın adamlarından kurtulan Albay Göktürk, üsse gelir. Ancak Albay Kopuz ve Kılıç Timi tarafından bir suçlu gibi karşılanınca neye uğradığını şaşırır. Hemen sorguya alınan Albay Göktürk, Turan Birliği'ni bozmak için gerçekleştirilen eylemleri kesinlikle kendisinin yapmadığını söylese de, ne babası Gündüz Göktürk'ü ne de Albay Kopuz'u buna inandırması hiç kolay olmayacaktır. Çünkü eldeki bütün deliller onun suçlu olduğunu göstermektedir. Göktürk Albay başından geçenleri bütün detaylarıyla anlatır ve gerçeklerin ortaya çıkması için tek bir kilit vardır: Yeva!

Yeva'nın yakalanması için gelen istihbarat doğrultusunda Kılıç Timi hemen harekete geçer. Bu operasyon sırasında Yüzbaşı Haydar'ın aldığı önemli bir bilgi karargahı alarma geçirir. Ancak Mösyö, kendisi için artık tehlike arz eden Albay Göktürk'ü ortadan kaldırmak için yeni planını çoktan devreye sokmuştur. Her şeyi göze alan Göktürk Albay ise bu defa Mösyö'nün planını suya düşürüp, suçsuz olduğunu ispatlayabilecek midir?

SAVAŞÇI 102. BÖLÜM İZLE

Savaşçı 102. bölüm izlemek için tıklayınız!

SAVAŞÇI 102. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir…

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi'ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri'ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

OYUNCULAR

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken, Zerrin Sümer