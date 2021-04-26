Savaşçı 103. bölüm fragmanı izle! FOX Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı son bölüm full izle!

Uzun bir aranın ardından 5. Sezonuyla ekranlara geri dönen Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekiyor. Peki, Savaşçı hangi gün? Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı 103. bölüm fragmanı izle! FOX Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı son bölüm full izle! SavaşçıSA 102. bölüm full izle!

Uzun bir aranın ardından 5. Sezonuyla ekranlara geri dönen Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekiyor. Peki, Savaşçı hangi gün? Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı 103. bölüm fragmanı izle! FOX Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı son bölüm full izle!

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kılıç Timi için intikam zamanı!

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir…

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi'ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri'ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesi.

"Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!"

SAVAŞÇI 103. BÖLÜM FRAGMANI