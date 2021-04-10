Savaşçı 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Savaşçı 100. bölüm izle, son (100) bölüm full izle!

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SAVAŞÇI 101. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 100. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 100. bölümün ardından şimdi de Savaşçı 101. bölüm için araştırmalarına başladılar. Savaşçı 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Savaşçı 101. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Savaşçı 101. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

Savaşçı 99. bölümde ne olmuştu?

Kopuz Albay'ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin'in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan'ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi'nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı'yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır…

Savaşçı'nın konusu

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, "söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!"

SAVAŞÇI 100. BÖLÜM İZLE

Savaşçı dizisinin 100. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

Savaşçı dizisinin künyesi

YAPIM: LİMON FİLMYAPIMCI: HAYRİ ASLANYÖNETMEN: OSMAN TAŞÇI - ŞAFAK BALSENARYO: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLUGÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ERHAN ERGÜNGENEL KOORDİNATOR: FARUK UÇANMÜZİK: ALPAY GÖLTEKİN - ZEYNEP ALASYA - CANER ÖZKAN

OYUNCULAR; Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca), Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak), Serhat Nalbantoğlu (General), Ersin Olgaç (Doğan Bayındır), Nazan Diper (Selver Bozok), Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer), Anıl Altınöz (Merlin), Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç), Şahverdi Ali Eren (Seyfi),Esma Soysal (Başak), Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay), Melih Akdemir (Ersin), Eylül Toros (Burcu Hemşire), Elit Andaç Çam (Gökçen), Belma Mamati (Esin Kutalmış), Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).