Savaş yeniden başlıyor…

Boğaziçi kuşatmasının ekrana yansıyacağı bölümde Rauf Denktaş hapis cezasına çarptırılırken, Ankaralı ölümü göze alarak tutsak olan Sandy'i kurtarmaya karar veriyor.

Dizinin yirmi birinci bölümünde neler olacak;

Ankaralı ameliyata girmek yerine Samson ve Apollon'a teslim olup Sandy'i kurtarma kararı verir. Takasın gerçekleşeceği yerde Kemal ve Zifir'in meseleyi çözecek bir planı vardır. Rauf ise hızlıca kurulan bir mahkeme sonrası 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya gelir. Tüm bunlar yaşanırken Ada, ikinci Erenköy olarak anılan Boğaziçi kuşatması ile mücadele etmektedir. Savaş tekrar başlamıştır.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de…

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