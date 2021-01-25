Savaş mağduru çocuklar için bestelediği şarkının tanıtımını İdlib'te yaptı

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü rap sanatçısı Resul Aydemir, dünyadaki tüm savaş mağduru çocuklar için bestelediği 'Yere Batsın' isimli parçasının lansmanını, İdlib'de Zemzem Yetim Kampı'nda savaşın yetim bıraktığı çocuklarla birlikte yaptı.

Resul Aydemir, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ve milli basketbolcu Furkan Aldemir ile birlikte, iç savaş nedeniyle anne babasını kaybetmiş yaklaşık bin 500 yetimin bulunduğu Zemzem, Beytüsselam ve İman kamplarını ziyaret etti. Resul Aydemir, savaş mağduru çocuklar için bestelediği 'Yere Batsın' isimli parçasının lansmanını kamplarda kalan çocuklarla yaptı. Aydemir, "Savaş mağduru çocuklar için bestelediğim 'Yere Batsın' isimli parçamın lansmanını biletli gösterilerle değil, savaşın yetim bıraktığı çocuklarla birlikte yaptık. Çok da güzel oldu. Hem manevi olarak hem de onlarla burada eğlenebilmek çok güzeldi. Onların yüzündeki tebessüme şahitlik edebilmek tarifi imkansız bir duygu" dedi.

Aydemir, çocukluğundan bugüne dünyanın mazlumlar ve zalimler ekseninde döndüğünün bilinciyle yetiştiğini dile getiren, "Günümüzde de Suriyeli çocuklar çok zor durumdalar. Savaş var, bombalar var. Bizim dağıttığımız bisküvilerin çöpünü dahi atamadığımız topraklarda, bu çocukların üzerine bomba yağdıran zalimlerle maalesef aynı dünyada yaşıyoruz. Ben de dünyadaki zalimlere müziğimle sesimi çıkarmak istedim. Rap müzik mazlumların sesi olmaktır. Biz de rap müziğin en asil şeklini yapmak istedik. Buradaki yetimlerin evdeki çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Kendi çocuklarımıza nasıl bakıyorsak, onlara da o şekilde bakmamız gerekiyor. Herkes yardımların doğru yere ulaştırıldığından emin olabilirler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı