Savaş karşıtlarından parlamento önünde gösteri
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Savaş karşıtlarından parlamento önünde gösteri

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de savaş karşıtları parlamento oturumu sırasında gösterisi düzenledi.

İngiltere'de savaş karşıtları parlamento oturumu sırasında gösterisi düzenledi. Gösteriye, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn ve İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana'nın yanı sıra birçok milletvekili ve savaş karşıtları katıldı. Protestocular, Afganistan'dan ders alınması ve savaşların son bulması çağrısında bulundu.

Savaş karşıtlarından parlamento önünde gösteri
Savaş karşıtlarından parlamento önünde gösteri
Savaş karşıtlarından parlamento önünde gösteri
Savaş karşıtlarından parlamento önünde gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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