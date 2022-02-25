Savaş hattından ilginç görüntü! Ukraynalı askerler Nirvana'nın şarkısı eşliğinde dans etti - Haberler
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Savaş hattından ilginç görüntü! Ukraynalı askerler Nirvana'nın şarkısı eşliğinde dans etti

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 2. güne girilirken, Rus ordusunun başkent Kiev kapılarına kadar dayandığı aktarıldı. Savaş bölgesinden her gün kan donduran bir görüntü gelirken, internete düşen bir video ise büyük ses getirdi. Görüntülerde Rusya ile göğüs göğüse çarpışan Ukraynalı askerlerin efsane rock grubu Nirvana'nın şarkısı eşliğinde dans ettikleri anlar yer aldı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya, Ukrayna, Nirvana, Savaş, Rusya, Dünya, Haberler

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