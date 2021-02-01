Savaş Çorlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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Savaş Çorlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

01.02.2021 22:58 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:02
Savaş Çorlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Gündeme gelen isimler arasında Savaş Çorlu da geliyor. Peki Savaş Çorlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Savaş Çorlu'nun hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Savaş Çorlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SAVAŞ ÇORLU KİMDİR?

Savaş Çorlu Fotomaç gazetesi Galatasaray Muhabiridir. Ayrıca Savaş Çorlu ASpor yorumcusudur. 1973 yılında dünyaya gelmiştir.

Savaş Çorlu doğum tarihi : 1973

Savaş Çorlu kaç yaşında : 47 yaşında

Savaş Çorlu mesleği ne : Muhabir, spor yorumcusu, spor yazarı

Savaş Çorlu nereli : İstanbul doğumlu

Ek olarak Savaş Çorlu'nun Twitter hesabında 72 bin takipçisi bulunmaktadır. Savaş Çorlu kariyerini muhabir, spor yorumcusu ve spor yazarı olarak sürdürmektedir.

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