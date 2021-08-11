Son dakika haberleri... Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor
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Son dakika haberleri... Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor -Sel sularının içinde kalan binadan kurtarılınca şükretti Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sebebiyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar, iş makinaları ile kurtarılıyor.

Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor

-Sel sularının içinde kalan binadan kurtarılınca şükretti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sebebiyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar, iş makinaları ile kurtarılıyor. Balkonlara dayanan kepçeler ile kurtarılan selzedeler şükür ile dua etti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine çayının taşmasıyla sele teslim oldu. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt'ta çok sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekledi. Sel sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ve Kızılay ekipleri, selzedelere yiyecek dağıtımı yaparken, binalarda mahsur kalanlar ise iş makineleri yardımı ile kurtarılmaya başlandı.

Binalarda mahsur kalan vatandaşlar, balkonlara dayanan iş makinalarının kepçeleri ile kurtarıldı. Kepçe ile mahsur kaldıkları binadan kurtarılan yaşlı bir kadın, evlatlarına kavuştuğu için şükür ederek dua etti. Yaşanılan selin büyük bir felaket olduğunu belirten yaşlı kadın, yaşadıklarının kimsenin başına gelmemesi için de dua etti.

Son dakika haberleri... Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor
Son dakika haberleri... Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor
Son dakika haberleri... Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor
Son dakika haberleri... Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor
Son dakika haberleri... Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

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