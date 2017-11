Saü'nün Kuruluşunun 25. Yılı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversitedeki motivasyonun çok kritik dönemler geçilmesine rağmen bozulmadığını belirterek, "Biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra üniversitemiz üzerinde birkaç ay çok çeşitli şeyler yapıldı, her şey havada uçuştu. Ama biz üniversitemizin her şeyini bildiğimiz için, 7 yıllık görev yaptığımız süreçte bir devlet kurumu yönettiğimizi hiçbir zaman unutmadığımız için bu süreci çok rahat atlattık." dedi.



Elmas, SAÜ'nün 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "25. Yıl Belge Töreni"nde yaptığı konuşmada, kendisinin 2010 yılında rektör olduğunu, bu süreçte üniversitedeki bazı alanlarda öne çıkan çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.



Özellikle kalite, akreditasyon ve araştırma konusunda üniversitenin 70-80'inci sıralardan 20-30'uncu sıralara geldiğini belirten Elmas, şunları kaydetti:



"Üniversitemizdeki motivasyon hiçbir zaman bozulmadı. Çok kritik dönemler geçilmesine rağmen bozulmadı. Biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra üniversitemiz üzerinde bir kaç ay çok çeşitli şeyler yapıldı, her şey havada uçuştu. Ama biz üniversitemizin her şeyini bildiğimiz için, 7 yıllık görev yaptığımız süreçte bir devlet kurumu yönettiğimizi hiçbir zaman unutmadığımız için bu süreci çok rahat atlattık. Ama o zamanlar üniversitemiz üzerinde de bu konuda çok çeşitli söylemler yapıldı. Ama çok şükür zaman geçtikçe, süreç ilerledikçe, devletin kurumları bu yapılar ve oluşumlar hakkında araştırma, inceleme yaptıkça bizim haklılığımız ortaya çıktı. Üniversitemiz bu süreci de sakin ve kendine yakışır bir şekilde atlattı. Ben her zaman söylüyorum bu tür süreçlerde birine karşı olmak, birini yermek, birinin adamı olmak, birine çıkar sağlamak değildir önemli olan. Bir devlet kurumu yönettiğimizi hiçbir zaman unutmayacağız. O zaman da unutmadık,sonraki süreçte de unutmadık, şimdi de unutmuyoruz. Bizim işimiz devletin bize verdiği görevi hakkıyla yapmaktır ve devletin diğer bu görevi yapan kurumlarına da katkıda bulunmak, destek olmaktır. Bu bakımdan üniversitemle gurur duyuyorum. Bu süreci hep birlikte sağ salim belli bir noktaya kadar getirdik. Bu da üniversitemizin yapısının, atmosferinin bir başarısıdır diye düşünüyorum. Bu süreçlerde hi·çbi·r şeyi·mi·zi· aksatmadık, 20'ye yakın bölümümüz akredite oldu, Avrupa kalite ödülü aldık. Yine bu süreç içerisinde Avrupa'da Türkiye değerlendirmesinden geçtik. Bu bakımdan bu günlere geldik."



Programa Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Dursun, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, akademi üyeleri, dekanlar ve davetliler katıldı.



Konuşmaların ardından Elmas, üniversitede 25. yılını dolduran akademisyenler ve personele teşekkür belgesi verdi.