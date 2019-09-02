Satrançseverler Çiğli'de buluştu

02.09.2019 12:50

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri kapsamında yapılan Zafer Turnuvası ile Ege Bölgesi'nden tüm satranç severler Çiğli'de bir araya geldi.



Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda düzenlenen turnuvaya İzmir başta olmak üzere Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Muğla illerinden 206 sporcu katıldı. Sporcular 7, 8, 10, 12 yaş ve açık kategorilerinde mücadele etti. Turnuvanın başhakemliğini Türkiye Satranç Federasyonu Çiğli İlçe Temsilciliği görevini yürüten Yasemin Engel yaptı. Sporcuların yanı sıra ebeveynlerin de yoğun ilgi gösterdiği mücadeleler gün boyunca şenlik havasında geçti. Müsabakalar sonrasında kategorilerinde birinci olan Ali Güney Can, Rüzgar İçdeş, Seyyid Ahmet Erkol, Ruhan Arda Çeltik ve Umut Erdem Gündüz'e bisiklet ödülünü, turnuvayı gün boyu yerinde takip eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü verdi. İlk 10'a giren diğer sporculara da kupa ve madalyalar verildi. Başkan Gümrükçü, turnuvaya katılarak azimle ve inançla mücadele eden iki engelli sporcuya da ayrıca plaket takdim etti.



"Satranç bizim için çok önemli"



Ödül töreninde konuşan Başkan Utku Gümrükçü, sözlerine genç ve dinamik sporcuları Çiğli'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Gençlere kültürel aktivite alanları oluşturmanın her daim öncelikleri olduğunu belirten Başkan Gümrükçü, "Satranç bizim özel önem verdiğimiz bir branş. Daha önce de turnuvalar düzenledik. Hatta belediyemiz bünyesinde satranç kursu da açtık. Bugün burada farklı illerden çok değerli sporcularımızı ağırladık. Birlikte güzel vakit geçirdik. Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımız bundan sonra da gelişerek ve çeşitlendirilerek devam edecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA