Satmak için anlaştığı otomobili kundaklandı
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Satmak için anlaştığı otomobili kundaklandı

Satmak için anlaştığı otomobili kundaklandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL - Haberler | Güncel

SAMSUN'da Hüseyin Yiğit'e ait park halindeki otomobili kundaklayan Afganistan uyruklu S.A.B. gözaltına alındı.

SAMSUN'da Hüseyin Yiğit'e ait park halindeki otomobili kundaklayan Afganistan uyruklu S.A.B. gözaltına alındı. Yiğit'in, otomobilini satmak için anlaştığı, ancak beklediği müşterinin gelmediği belirtildi.

Olay, dün İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarda sebze satarak geçimini sağlayan Hüsnü Yiğit, bir süredir kullanmadığı otomobilini, satmak istedi. Satış için anlaşan ancak beklediği müşteriler gelmeyen Yiğit'in otomobili ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, otomobili ateşe verdiği tespit edilen Afganistan uyruklu S.A.B., düzenlenen operasyonla yakalandı.


Satmak için anlaştığı otomobili kundaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL

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