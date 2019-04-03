Sason Kaymakamı Özdalı'dan Emniyet Personeline Ziyaret
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer tarafından karşılanan Özadalı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde görev alan emniyet personeline seçim güvenliği için gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.
Birimleri tek tek gezen Özadalı, personele tatlı ikram etti, ilçede yürütülen çalışmaların devam etmesini istedi.
Kaynak: AA