Sason'da yöresel yemek evi açıldı

Sason ilçesinde kadın girişimci tarafından yöresel yemek evi açıldı.

İlçede kadın girişimci Zübeyde Gökalp tarafından hizmete sokulan "Hanımeli Yöresel Yemek Evi"nin açılışına Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan Gökalp ve davetliler katıldı.

Açılışı yapan Kaymakam Gökalp, hayırlı olsun dileğinde bulunarak, bol kazançlar diledi.

Gökalp, açtığı yeni mekanda ilçeye özgü yemeklerle müşterilerine hizmet vereceklerini söyledi.

Kaynak: AA