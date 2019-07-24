Sason'da polislere başarı belgesi

Batman'ın Sason ilçesinde görevlerini başarıyla yerine getiren polis memurlarına Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından başarı belgesi verildi.

Polis memurları Memuru Resul Karataş, İsa Çelik ve Fatma Kaçmaz'ı tebrik eden Özadalı, polislere teşekkür etti.

Polislere başarı belgesi veren Özadalı, "Görevlerini layıkıyla yerine getiren personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA