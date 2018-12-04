Sason'da Öğrencilere Giysi Desteği

Batman Ticaret Borsası tarafından Sason ilçesindeki Yücebağ Posta İlkokulu'nda okuyan 55 öğrenciye mont desteği sunuldu.

Yücebağ Posta İlkokulu'nu ziyaret eden Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, öğrencilerle görüştü.

55 öğrenciye mont hediye eden Güneş, her yıl düzenli olarak ilde ve ilçelerinde tespit ettikleri okullarda öğrencilere benzer yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

Geleceğin teminatı olan öğrencilere imkanlar doğrultusunda yardım yapılmasının önemli olduğunu dile getiren Güneş, eğitimi desteklemenin herkesin görevi olduğunu belirtti.

Güneş, öğrencilere yardımların devam edeceğini aktardı.

AK Parti Yücebağ Belde Başkanı Ethem Çetinkaya da sunulan destekten dolayı teşekkür etti.