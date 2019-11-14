Sason'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
Batman'ın Sason ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Programda ilahiler ve şiirler okundu, tiyatro ve oratoryo gösterisi yapıldı.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çağlayan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sıddık Bozkurt ve okul idaresi ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Okul müdürü Fatih Özmen, katılımcılara teşekkür etti.