Sason'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği

14.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:46

Batman'ın Sason ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda ilahiler ve şiirler okundu, tiyatro ve oratoryo gösterisi yapıldı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çağlayan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sıddık Bozkurt ve okul idaresi ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul müdürü Fatih Özmen, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA