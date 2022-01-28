Sason'da kalp hastasına 5 saatte ulaşıldı - Haberler
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Sason'da kalp hastasına 5 saatte ulaşıldı

AA, Metin Özmen - Güncel
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Bingöl'ün Karlıova, Batman'ın Sason ilçesinde karlı yolları aşan sağlık ekipleri hastaları, hastanelere yetiştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bingöl'ün Karlıova, Batman'ın Sason ilçesinde karlı yolları aşan sağlık ekipleri hastaları, hastanelere yetiştirdi.

Kalp hastasına 5 saatte ulaşıldı

Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, Çakırpınar köyünün Osmanlı mezrasında oturan kalp hastası Mehmet Ali Karabulut'un (57) ailesinin, 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım talep ettiğini anlattı.

Yıldız, 5 saatlik bir çalışmayla yolu açtıklarını aktararak, "Kar yoğunluğu nedeniyle ambulansın gidemediği mezraya kar temizleme makineleri giderek hastayı aldı ve ambulansa kadar getirdi. Daha sonra sağlık ekipleri hastayı Sason Devlet Hastanesine kaldırdı." diye konuştu.

Hastanede tedavi altına alınan Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sason'da kalp hastasına 5 saatte ulaşıldı

Sason'da kalp hastasına 5 saatte ulaşıldı

Sason'da kalp hastasına 5 saatte ulaşıldı

AA / Metin Özmen - Güncel

Hisarcık, Batman, Sason, Kalp, Güncel, Haber

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