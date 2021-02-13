Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz oldu

13.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:32
Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz oldu

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanlığına Mehmet Şafi Yavuz seçildi.

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanlığına Mehmet Şafi Yavuz seçildi.

Sason ilçesi Belediye Başkanı Muzaffer Arslan'ın (54) 3 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine yeni belediye başkanını seçmek amacıyla Belediye Meclisi toplandı.

Toplam 11 belediye meclis üyesi bulunan Sason Belediyesinde AK Partili Mehmet Şafi Yavuz belediye başkanlığına aday olduğunu bildirdi. Belediye meclisinde yapılan oylamada, meclis üyelerinin tamamının oyunu alan Yavuz, belediye başkanlığına getirildi.

Yavuz, meclis üyelerine teşekkür ederek, "Halkımıza en güzel hizmetleri sunmak için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Buse Varol Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Metin Oktay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Masaj Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 10:32:32. #1.16#
title