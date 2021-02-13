Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz oldu

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanlığına Mehmet Şafi Yavuz seçildi.

Sason ilçesi Belediye Başkanı Muzaffer Arslan'ın (54) 3 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine yeni belediye başkanını seçmek amacıyla Belediye Meclisi toplandı.

Toplam 11 belediye meclis üyesi bulunan Sason Belediyesinde AK Partili Mehmet Şafi Yavuz belediye başkanlığına aday olduğunu bildirdi. Belediye meclisinde yapılan oylamada, meclis üyelerinin tamamının oyunu alan Yavuz, belediye başkanlığına getirildi.

Yavuz, meclis üyelerine teşekkür ederek, "Halkımıza en güzel hizmetleri sunmak için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen