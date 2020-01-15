Şarz nasıl yazılır? TDK'ya göre şarj mı, şarz mı?
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Şarz nasıl yazılır? TDK'ya göre şarj mı, şarz mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "şarz". Peki, şarz nasıl yazılır? TDK'ya göre şarj mı, şarz mı yazılır?

15.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:53
Şarz nasıl yazılır? TDK'ya göre şarj mı, şarz mı?

Şarz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Şarz nasıl yazılır? Şarj mı, şarz mi? TDK'ya göre şarj kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ŞARJ NASIL YAZILIR? ŞARZ MI, ŞARJ MI?

Şarz nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "aşçı" şeklindedir.

Şarz: Yanlış

Şarj: Doğru


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: Şarz nasıl yazılır? TDK'ya göre şarj mı, şarz mı?
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