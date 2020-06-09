Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak
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Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak

Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1970'li yıllarda kendiliğinden oluşan ve sadece yağmur sularıyla beslenen Tepegöl Saruhanlı Belediyesinin girişimleriyle turizme açılacak Eşsiz doğası ve manzarası ile dikkat çeken Tepegöl'ün çevresinde yüzlerce...

09.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:15

Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1970'li yıllarda kendiliğinden oluşan ve sadece yağmur sularıyla beslenen Tepegöl Saruhanlı Belediyesinin girişimleriyle turizme açılacak

Eşsiz doğası ve manzarası ile dikkat çeken Tepegöl'ün çevresinde yüzlerce yabani inek ve yılkı atları özgürce yaşıyor

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bin 40 rakımlı dağın tepesinde yer alan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken 120 bin metrekare büyüklüğündeki Tepegöl'ün turizme açılması için çalışma başlatıldı. Yabani inekleri, yılkı atları ve eşsiz doğası ile bölge sadece Manisa'nın değil Türkiye'nin de önemli cazibe merkezlerinden birisi olmaya aday.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçe merkezine 40 kilometre mesafede yer alan Tepegöl'ü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Bilgin, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 1970'li yıllarda kendiliğinden oluşan ve tamamen yağmur suyu ile beslenen gölün doğal güzelliği ile dikkat çeker hale geldiğini ifade etti.

Gölün turizme açılması için çalışma başlattıklarını, bu anlamda ilgili kurumlarla temasa geçtiklerini dile getiren Bilgin, planladıkları projenin hayata geçmesi halinde bölgenin cazibe merkezine dönüşebileceğini kaydetti.

Başkan Bilgili, "Saruhanlımızın doğa harikası bir yerdeyiz. Biz Tepegölümüzü Saruhanlı'ya, Manisa'ya, İzmir'e ve ülkemizdeki tüm insanlarımızın hizmetine açmak istiyoruz, turizme açmak istiyoruz. Bu anlamda da Saruhanlı Belediyesi olarak resmi kurumlardan taleplerimizi yaptık. İnşallah talebimiz olumlu sonuçlanır. Tepegöl'ü tüm ülkemizin hizmetine açarız diye düşünüyorum" dedi.

El değmemiş yaban hayatı

Aydınlar Mahallesine 11 kilometre mesafede bulunan doğa harikası Tepegöl'ün çevresinde Türkiye'de eşi benzeri olmayan yabani inekler ile yılkı atları yaşıyor. Lezzetli sazan balıklarının da bulunduğu gölün çevresinde çok sayıda kuş türü de yer alıyor. Ayrıca doğasever trakking grupları da göl civarında doğa yürüyüşleri düzenliyor.

Alınan bilgiye göre, 1970'li yıllarda kendiliğinden oluşan ve tamamen yağmur suyu ile beslenen gölün önüne o tarihte set örüldü ve dağlardan inen yağmur suları gölde birikti. Yaklaşık 40 yıllık bir göl olan Tepegöl çevresinde yüzlerce yabani inek ve yılkı atları özgürce yaşıyor.

Saruhanlı'daki doğa harikası göl turizme açılacak

Kaynak: İHA

Manşet

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