Saruhanlı Belediyesi Çamlıyurt Muhtarlık binasını yeniledi Saruhanlı Belediyesi, Çamlıyurt Mahallesi muhtarlık binasının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Saruhanlı Belediyesi, Çamlıyurt Mahallesi muhtarlık binasının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yaptığı açıklamada yenileme çalışmaları kapsamında binanın bahçesine süs havuzu yapıldığını, zemin kaplamalarının yenilendiğini ve binanın dış cephesinin boyandığını belirtti.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek, "Yatırım ve hizmetlerimiz devam edecek." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA