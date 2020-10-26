Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel'in kardeşi kimdir? Saruhan Hünel dizileri

Aynalı Tahir dizisinde canlandırdığı Tilki Ekrem karakteri ile bir döneme damgasını vuran oyuncu Saruhan Hünel hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Saruhan Hünel, oyunculuk başarılarıyla ve özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Peki, Saruhan Hünel kimdir, kaç yaşındadır?