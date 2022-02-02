Sınır kapısından yurt dışına kaçmak isterken TIR dorsesinde yakalandılar

ARTVİN'de, farklı suçlardan aranan ve yurt dışına çıkış yasağı olan 2'si kadın 5 şüpheli, Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a kaçmak için bulundukları TIR dorsesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkış yasağı bulunan bazı kişilerin yasa dışı yollarla ülkeden kaçacağı yönünde Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Hemen harekete geçen ekipler, Türkiye'den Gürcistan'a çıkış yapmak üzere olan B.B. ve E.B. yönetimindeki TIR'larda arama yapıldı. X-ray taramasından geçirilen ve şüphe üzerine hangara çekilen E.B.'nin kullandığı TIR'da yapılan aramada, dorsenin üst brandasında üçgen şeklindeki havalandırma kesiği ile paletlerde saklanan 2'si kadın 5 kişi yakalandı. B.B.'nin TIR'ında yapılan aramada ise yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şahıslara ait 2 adet valiz ele geçirildi. yakalanan kişilerin farklı suçlardan aranan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan A.H.M., Y. M., S.B., M.Ö. ve Ö.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan TIR şoförleri ile 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.