Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay cephesinde flaş gelişme

2017 yılında boşanan Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın 'Son Yaz' adlı dizide birlikte rol alacağı açıklanmıştı. Levendoğlu'nun son anda projede yer almaktan vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son olarak Babil dizisinde İlay karakteriyle karşımıza çıkan Birce Akalay ile kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Sarp Levendoğlu ikilisinin Son Yaz dizisiyle el sıkıştığı iddia edilmişti.

Ancak prensipte yapılan anlaşma sözleşme aşamasına taşınamadı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutar'ın başrolünü oynadığı FOX'un O3 Medya imzalı dizisi Son Yaz'ın yeni sezonuna önce Birce Akalay, ardından eski eşi Sarp Levendoğlu'nun katılması şaşkınlık yaratmıştı.

ROLÜNÜN GERİ PLANDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Birce Akalay'ın Sare Akay rolüyle Funda Eryiğit'in ardından dizininyeni kadın başrolü olduğu projede Sarp Levendoğlu'nun ise Cihan Sancaktar karakterine hayat vereceği ortaya çıkmıştı. Dizide rol almaya prensipte "evet" diyen ve sözleşme imzalamadan önce senaryoyu okumak isteyen Levendoğlu'nun son anda "Son Yaz"da oynamaktan vazgeçtiği öğrenildi. Savaşçı'da başrol oynayan ünlü oyuncunun rolün geri planda olduğunu düşündüğü için bu kararı aldığı konuşuluyor.

3 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizinin ay sonuna doğru sete çıkması bekleniyor. Dizinin yeni Cihan'ı için ise O3 Medya'nın "Aziz" için anlaştığı Yılmaz Bayraktar olma ihtimali gündemde… Bayraktar'ı yapım şirketi "Aziz"den "Son Yaz"a kaydırma kararı aldı.

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 2014 ile 2017 yılları arasında evli kalmıştı. Zaman içinde dost kalmaya karar veren eski eşler, Küçük Ağa adlı dizi ve Deliormanlı filminin ardından bir kez daha aynı projede buluşacak.

Kaynak: Snob Magazin