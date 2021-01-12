Sarp dizisi Exxen'de yayınlanacak

Dünya şampiyonları Selçuk Kılıç ve Adem Kılıççı'ın başrollerinde yer aldığı yayınlanacağı kanal ve afişi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Yapımcılığını Kum Medya'nın yaptığı, Bülent Terzioğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, merak beklenen projenin projenin yayın kanalı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu oldu.& ;

ÇEKİMLERİ İSTANBUL'DA SÜRÜYOR

Afiş çekimleri için stüdyoya giren dizide Sarp karakterine hayat veren başrol oyuncusu Selçuk Kılıç, heyecanlı olduklarını belirtti. Çekimleri İstanbul'da devam eden 'Sarp' dizisi Exxen'in ilk aksiyon dizisi olarak dikkat çekiyor.

AFİŞİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde afişi paylaşılan dizi sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Snob Magazin