Sarp Apak'ın nereli olduğu ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz Apak, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. 11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Sarp Apak'ın aslında nereli olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; 2018 Eylül ayında dünyaya gelen oğulları Güney ile birlikte alışveriş merkezine gelen Apak ailesi, karşılaştıkları basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmazken, fotoğraf karesine oğulları Güney'in alınmamasını rica ettiler.

BİRBİRLERİNE SARILARAK POZ VERDİLER

Birbirlerine sarılarak poz veren güleryüzlü çift, anlayışları için gazetecilere teşekkür ettikten sonra alışverişin keyfini çıkardılar. Spor kıyafetleri ile dikkat çeken Apak ve eşi uzun süre alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldılar.& ;

ASLINDA DİYARBAKIRLI DEĞİLMİŞ

Öte yandan 11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Apak'ın 5 yaşına kadar Diyarbakır'da yaşadığı daha sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındığı biliniyordu.& ;

'ADANA VE ANTAKYA KARIŞIMIYIM'

Apak'ın aslen Diyarbakırlı olmadığı ortaya çıktı. Apak, nereli olduğu ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Adana ve Antakya karışımıyım. Diyarbakır annemlerin memurluk nedeniyle tayin olduğu yer"cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin