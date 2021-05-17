Sarp Akkaya eşi kim? Sinem Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Sinem Yalçınkaya ne iş yapmakta?

Suskunlar, Ezel gibi başarılı projelerde rol alan Sarp Akkaya baba oldu. Peki, Sarp Akkaya eşi kim? Sinem Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Sinem Yalçınkaya ne iş yapmakta?