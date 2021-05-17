Sarp Akkaya eşi kim? Sinem Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Sinem Yalçınkaya ne iş yapmakta?
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Sarp Akkaya eşi kim? Sinem Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Sinem Yalçınkaya ne iş yapmakta?

Sarp Akkaya eşi kim? Sinem Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Sinem Yalçınkaya ne iş yapmakta?
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Suskunlar, Ezel gibi başarılı projelerde rol alan Sarp Akkaya baba oldu. Peki, Sarp Akkaya eşi kim? Sinem Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Sinem Yalçınkaya ne iş yapmakta?

Suskunlar, Ezel gibi başarılı projelerde rol alan Sarp Akkaya baba oldu. Peki, Sarp Akkaya eşi kim? Sinem Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Sinem Yalçınkaya ne iş yapmakta?

SARP AKKAYA EŞİ KİM?

2017 yılında başarılı oyuncu Sarp Akkaya, vokalist, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası"nda solist olarak çalışmış başarılı isimSinem Yalçınkaya ile evlidir.

SİNEM YALÇINKAYA KİMDİR?

Sarp Akak ile 4 senedir evli olan Sinem Yalçınkaya erkek bebek dünyaya getirdi. Peki, Sinem Yalçınkaya kimdir? 1993 İstanbul doğumludur.İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi piyano&keman bölümünden mezun olan Yalçınkaya Marmara Üniversitesi Anabilim Dalı Şan bölümünde devam etti.

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Sarp Akkaya eşi kim? Sinem Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Sinem Yalçınkaya ne iş yapmakta? - Haberler
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