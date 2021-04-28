Saros Körfezi'nde yunuslar görüntülendi
Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde görüntülenen yunuslar görsel şölen sundu.
Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde görüntülenen yunuslar görsel şölen sundu.
Mecidiye köyündeki İtalyan Koyu açıklarında görüntülenen 3 yunus, zaman zaman deniz yüzeyine çıktı.
Yunusları seyredenler bu görsel şölene eşlik etti.
Bir süre koyun açıklarında yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı