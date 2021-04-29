ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISINA COVID-19 TESTİ YAPILDI
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ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISINA COVID-19 TESTİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesinde, Hatice Işık'ı çalıştığı şarküteride av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ramazan Topay, cezaevine götürülmeden önce Burdur Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü ve Covid-19 testi için getirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde, Hatice Işık'ı çalıştığı şarküteride av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ramazan Topay, cezaevine götürülmeden önce Burdur Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü ve Covid-19 testi için getirildi. Polis eşliğinde, elleri kelepçeli içeri sokulan Topay, işlemlerinin ardından tekrar ekip otosuna bindirilerek, Burdur Cezaevi'ne götürüldü.

ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISINA COVID-19 TESTİ YAPILDI
ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISINA COVID-19 TESTİ YAPILDI
ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISINA COVID-19 TESTİ YAPILDI
ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISINA COVID-19 TESTİ YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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