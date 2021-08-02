Şarküteri dükkanında korku dolu anlar...Zehirlenip yere yığıldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarküteri dükkanında korku dolu anlar...Zehirlenip yere yığıldılar

Şarküteri dükkanında korku dolu anlar...Zehirlenip yere yığıldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Kestel İlçesinde Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında çalışan 4 kişi, jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek fenalaştı.

Bursa'nın Kestel İlçesinde Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında çalışan 4 kişi, jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek fenalaştı.

Olay, Kestel İlçeşi Nizamettin Yalvak Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kestel'de Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında kesilen elektrik sonrası jenaratör devreye girdi. Bir süre sonra jenaratörden sızan gaz, işyerindeki 4 kişiyi etkiledi. Zehirlenen 4 kişi fenalaşıp yere yığılırken, yardımlarına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan 4 kişi, 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarküteri çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Şarküteri dükkanında korku dolu anlar...Zehirlenip yere yığıldılar
Şarküteri dükkanında korku dolu anlar...Zehirlenip yere yığıldılar
Şarküteri dükkanında korku dolu anlar...Zehirlenip yere yığıldılar
Şarküteri dükkanında korku dolu anlar...Zehirlenip yere yığıldılar
Şarküteri dükkanında korku dolu anlar...Zehirlenip yere yığıldılar
Şarküteri dükkanında korku dolu anlar...Zehirlenip yere yığıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Haydar Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ece Erken Aleyna Tilki Diana Spencer
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şarküteri dükkanında korku dolu anlar...Zehirlenip yere yığıldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:53:58. #1.16#

title