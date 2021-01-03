Şarköy'de gölet sularının altındaki tarihi köprü, sular çekilince gün yüzüne çıktı

Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesinin gölet suları altında kaldığı için görülemeyen tarihi köprü, kuraklık nedeni sular çekilince ortaya çıktı.

Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesinin gölet suları altında kaldığı için görülemeyen tarihi köprü, kuraklık nedeni sular çekilince ortaya çıktı.

DSİ tarafından 1981 yılında yaptırılan Şarköy İçme Suyu Göleti suları, yağışların azlığı nedeniyle çekildi.

Suların çekilmesiyle yapımı 1800'lü yılların ortalarına tarihlendirilen 3 kemerli tarihi taş köprüde gün yüzüne çıktı.

Genişliği 1,5 metre, uzunluğu 100 metre olan taş köprünün 2 kemerinin ise taş ve çakıllarla dolduğu görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral