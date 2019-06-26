Şarkışla'da TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Biriminden Halis Gülle ve Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Sinan Baydar, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde öğretmenlere, projelerin hazırlanması, sunumu ve uygulanmasıyla ilgili sunum yaptı.

Toplantıda ayrıca Şarkışla'daki öğrencilerin, Kayseri Bölge Yarışmaları ve Türkiye finallerinde başarılı olmaları için püf noktaları anlatıldı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürleri Saffet Uzun, Murat Kalkan ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA