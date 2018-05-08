Şarkışla'da "4006 Tübitak Bilim Fuarı" Açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulunda açılan fuarda öğrenciler, öğretmenleri Seyyid Tutar koordinatörlüğünde hazırladıkları projeleri sergiledi.

Okul Müdürü Hikmet Özmen, eğitim-öğretim yılında henüz ilk yılları olduğunu belirterek, buna rağmen ilçe merkezinde TÜBİTAK Bilim Fuarı etkinliklerini yapmaya hak kazanan tek okul olduklarını söyledi.

Fuara katkı sağlayan öğretmen ve öğrenciler ile açılışa katılanlara teşekkür eden Özmen, "Fuarımız tüm mülki idare amirleri, öğretmenler ve veliler tarafından ziyaret edilmiş ve çalışmalarımız takdirle karşılanmıştır." dedi.

Fuarın açılışına Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, milli eğitim şube ve okul müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.