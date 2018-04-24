Şarkılarla Dünyaya Barış ve Hoşgörü Mesajları Veriyorlar

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3 semavi din, farklı mezhep ve meslekten insanların bir araya gelerek oluşturduğu "Zeytin Dalı Korosu" dünyaya barış ve hoşgörü mesajları vermek istiyor.

Altınözü Kaymakamlığı bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan ve çok sayıda konser veren 40 kişilik koro, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müzik sınıfında provalarına aralıksız devam ediyor.

Koro şefi ve müzik öğretmeni Ümit Tokgöz, Zeytin Dalı Korosu'nun insanlara barış ve zeytin dalı uzatarak müziklerini yaptıklarını belirtti.

Koroda farklı din, mezhep, meslekten insanların bir arada tek yürek ve sesle şarkılarını seslendirdiğini ifade eden Tokgöz, "Koromuzda Türkçe, Arapça ve farklı dillerde şarkılar seslendiriyoruz. Koromuz, Altınözü'nde yaşadığımız bu hoşgörü ve birliği bütün dünyaya zeytin dalı uzatarak paylaşmak istemektedir." diye konuştu.

Koro üyesi ev hanımı ve bir çocuk annesi Güldal Bayrakçıoğlu ise, koronun kurulduğu günden beri bu grubun içerisinde olduğunu söyledi.

Bayrakçıoğlu, müziği çok sevdiğini, koro üyeleriyle tek bir yürek ve ağızla şarkı söylemesinin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Hanna Çobanoğlu da, şarkılarla dünyaya barış mesajını vermeye çalıştıklarını belirtti.