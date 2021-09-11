Şarkılar Bizi Söyler nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı merak edildi. Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler nerede çekiliyor? Kuruçeşme nerede? Şarkılar Bizi Söyler konukları kim?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeni sezonuna bu akşam itibarıyla başlayan Şarkılar Bizi Söyler, Kuruçeşme Açıkhava'dan canlı olarak yayınlanıyor.

KURUÇEŞME ARENA NEREDE?

Açıkhava konserleriyle merak toplan Kuruçeşme, bu yıl müzikseverleri yepyeni bir konser mekanı ile buluşturuyor. Kuruçeşme'de Boğaz'ın yanı başında yer alan Kuruçeşme Açıkhava, yazın en renkli organizasyonu ile kapılarını açıyor. Kuruçeşme, Beşiktaş İstanbul'da yer alıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Canlı olarak yayınlanacak olan programında konukları henüz açıklanmadı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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