Şarkılar Bizi Söyler konuğu Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında?
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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Magazin

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Haktan araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir, kaç yaşında? Haktan nereli, mesleği nedir? Haktan hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Haktan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Haktan merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir, kaç yaşında? Haktan nereli, mesleği nedir? Haktan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HAKTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Kasım 1973

Kaç yaşında: 47 yaşında

Nereli: İzmir

Haktan, 14 Kasım 1973 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Babası Ahmet Canevi, annesi Nursal Ünsal'dır. Kardeşleri Niran Ünsal ve Nida Ünsal'dır. Onlar da müzikle ilgilenmektedir. 2 kez evlenmiş olan Haktan'ın bir oğlu vardır.

Sesini enstrüman gibi kullanabilen Niran Ünsal'ın ses sanatçısı kardeşi. Gitar çalar, bir çocuk babası, iki evlilik yapmış insan. doğru bir menajerlik sistemi içinde olsa dünyanın her sahnesinde kendini dinletebilecek, her ülkeden hayran edinebilecek kapasitededir. İzmir doğumlu, özellikle romanların taptığı haktan, bugüne kadar 321.745 amatör tarafından taklit edilmiştir. Özel nedenlerden dolayı aynı başarıya sahip olan kardeşi niran ünsal ile ne yazık ki görüşmemektedir. Niran Ünsal ve haktan aslında 16 kaplan gücündedir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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