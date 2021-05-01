Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır kimdir? Ender Balkır kaç yaşında?
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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır kimdir? Ender Balkır kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır kimdir? Ender Balkır kaç yaşında?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Ender Balkır araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Ender Balkır kimdir, kaç yaşında? Ender Balkır nereli, mesleği nedir? Ender Balkır hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Ender Balkır Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Ender Balkır merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Ender Balkır kimdir, kaç yaşında? Ender Balkır nereli, mesleği nedir? Ender Balkır hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER ENDER BALKIR KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Şubat 1977

Kaç yaşında: 44yaşında

Nereli: Mazgirt

Ender Balkır, 1977 yılında Tunceli/Mazgirt'te doğan Ender Balkır, doğduğu coğrafyanın tüm zenginliklerinden beslendi. Babası ve dedesinden Harput türküleri dinleyerek büyüdü. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi ve bir süre öğretmenlik yaptı.

Profesyonel olarak müzik yapmak amacıyla öğretmenlikten istifa eden Ender Balkır, 2007 yılında ilk albümü "Ezim Ezim" i ve 2013 yılında ise ikinci albümü "Ahir"i çıkarttı. Ender Balkır, söylediği türkülerle Türkiye'nin önemli dizilerinin sesi oldu. "Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Poyraz Karayel, Ustura Kemal, Düriyenin Güğümleri" dizilerinde ve "Düğün Dernek" filminde söylediği türküler, hikâyeleri daha dokunaklı kıldı. Sesi, dizi severlerin yüreğinde sahneleri bütünleyen bir enstrümana dönüştü.TRT Müzik kanalında yaptığı müzik programının yanı sıra birçok TV kanalı ve radyo'ya konuk oldu. Ender Balkır, müzik hayatına sahne ve konser çalışmalarıyla devam ediyor.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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