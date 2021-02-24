Şarkılar Bizi Söyler formatı nedir? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler hangi köyde çekildi?

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İlk fragmanı ile merak uyandıran Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlayacak? Tanıtım filminde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin rol aldığı Şarkılar Bizi Söyler formatı nedir? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler hangi köyde çekildi?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEDİR? ŞARKILAR BİZİ SÖYLER FORMATI

Tanıtımı ile dikkat çeken yapımda Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin yer aldığı Şarkılar Bizi Söyler formatı nedir? Sunuculuğunu Sibel Can ve Hakan Altun'un yaptığı programda, Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle onlara eşlik edecek. Şarkıların ön planda olduğu dakikalar izleyici ile buluşacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler", Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER FRAGMAN İZLE!