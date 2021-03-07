Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin yer aldığı Şarkılar Bizi Söyler ilk bölümü ile ilgi gördü. Kanal D Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin yeni programlarından olan Şarkılar Bizi Söyler müzik programı, Sibel Can ve Hakan Altuğ ve Hüsnü Şenlendirici gibi ünlü isimleri bir araya getirdi. Şarkılar Bizi Söyler, müzik ve eğlence programı hakkında merak edilenler haberimizde. Kanal D Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sibel Can! Hakan Altun! Hüsnü Şenlendirici!

KANAL D ŞARKILAR BİZİ SÖYLER CANLI İZLE!

KANAL D ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Şarkılar Bizi Söyler 2. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta müziğin güçlü sesi Orhan Gencebay şarkıları söyleniyor! Büyük bir sürpriz yaşanıyor ve Orhan Gencebay sahneye çıkıyor. Ünlü komedyen Şafak Sezer ise sohbetiyle izleyenlerle hoş dakikalar yaşatıyor.

Fantezi müziğin iki güçlü kadın ve erkek vokali ile klarnetin ustası... Bir yanda Sibel Can ve Hakan Altun diğer yanda Hüsnü Şenlendirici... Üç büyük sanatçı, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken'in üstlendiği program için ilk kez Kanal D ekranında buluşuyor.

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