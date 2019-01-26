Şarkıcı Yonca Lodi'nin Babası Hayatını Kaybetti

Ölüm haberlerinin peş peşe geldiği son günlerde bir kötü haberde şarkıcı Yonca Lodi'den geldi. Ünlü şarkıcı Yonca Lodi'nin 80 yaşındaki babası Mustafa Cengiz Akkoca, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Lodi'nin babası, bu akşam saatlerinde Beşiktaş Vapur İskelesi'nde aniden geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Fulya Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yonca Lodi'nin babası Mustafa Cengiz Akkoca 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü şarkıcı Lodi'nin de beklenmedik bu ölüm karşısında çok üzgün olduğu öğrenildi.

Lodi'nin babası Cengiz Akkoca'nın cenazesinin ne zaman kaldırılacağı henüz belli olmadı.